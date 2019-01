Fyn fik de første: Politiet har nu 62 kameraer på broer over motorveje - og flere skjulte

I et nyt svar til retsudvalget oplyser Rigspolitiet nu, at dets egne interne retningslinjer blev overtrådt. Mens der ikke var problemer med selve kameraerne, som kunne købes gennem eksisterende indkøbsaftaler, gav andet teknisk udstyr problemer.

Både hun og justitsminister Søren Pape Poulsen udtrykte deres utilfredshed, da Radio24syv i august på baggrund af en aktindsigt kunne fortælle, at kun tre kameraer var kommet op. Ifølge Trine Bramsen havde justitsministeren lovet, at der ville være sat kameraer op på samtlige 30 broer inden januar 2018.

Beslutningen om at sætte kameraer op på broerne kom i november 2017 efter et stort pres fra især Socialdemokratiets fynske retsordfører Trine Bramsen.

Udstyret, som bruges til kameraer placeret i områder uden strøm og netadgang, blev til de otte første kameraer anskaffet uden en juridisk vurdering af, om det skulle ske i et udbud - og om der skulle gives dispensation fra et udbud.

"Henset til det presserende operative behov for at få opstartet etableringen af kameraovervågning på vejbroer blev indkøbet af delkomponenterne fejlagtigt foretaget uden iagttagelse af politiets interne retningslinjer," lyder det blandt andet fra Rigspolitiet i svaret til retsudvalget.

Foruden udstyret til de fire kameraer på de to fynske motorvejsbroer købte politiet i maj lignende udstyr til yderligere fire kameraer til to broer i Københavnsområdet. Heller ikke her blev retningslinjerne om udbud overholdt.

Først i juni vurderede jurister hos politiet, om det var nødvendigt med et udbud. Og det var det, lød konklusionen. Politiet fandt det dog ikke hensigtsmæssigt at skulle vente på et udbud, og derfor blev der i slutningen af juni givet dispensation fra at gennemføre et udbud af delkomponenterne, der er blevet brugt på 22 broer og har kostet knap en million kroner.

Fra oktober er udstyret blevet indkøbt via staten og kommunernes indkøbsservice, som ifølge svaret til retsudvalget ikke kræver et selvstændigt udbud hos Rigspolitiet.