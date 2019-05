Fyn får direkte togforbindelse til Hamborg

På grund af omfattende sporarbejde på Lolland-Falster og i Slesvig-Holsten kommer DSB's tysklandstrafik de næste ti år til at køre via Fyn.

Fra årsskiftet får fynboerne direkte tog til og fra Hamborg tre gange dagligt. Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at byde fynboerne indenfor i vores EuroCity-tog. Vi oplever en stigende interesse for at rejse med tog ud i Europa, som er en af de mest klimavenlige transportformer overhovedet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Han understreger, at DSB planlægger at flytte forbindelsen tilbage til Lolland-Falster, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig.

I Hamborg er der forbindelse via tog til mange af Europas store metropoler.

Priserne til Hamborg starter ved 228 kroner, og en betalende voksen kan gratis tage op til fire egne børn eller børnebørn under 15 år med på rejsen. DSB og de tyske baner, DB, kører nu og i de næste par år med IC3-tog, som danskerne kender, mellem København og Hamborg med stop i blandt andet Odense.

DSB har sendt en ny eldrevet togtype i udbud, der skal overtage trafikken fra engang midt i 2020'erne.