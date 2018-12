Fyn buldrer frem

1. Robotterne stormer frem

De fleste har hørt om det. At der er noget med Odense og robotter. Og torsdag blev de endnu en gang cementeret, at de bedste af de fynske robotvirksomheder stormer fremad. Mobile Industrial Robots (MIR) blev sent torsdag aften kåret som danmarksmester i vækst i den prestigefyldte konkurrence EY Entrepreneur of the Year 2018, som nogle ligefrem kalder for erhvervslivets Oscar-uddeling.

- Det er en anerkendelse af hele Odenses robotmiljø. Denne pris smitter af på miljøet og byen, og det er helt fortjent. Det er en anerkendelse af det, vi er i gang med at skabe i Odense, sagde Thomas Visti til fyens.dk kort efter, han og Niels Jul Jacobsen var blevet hyldet på scenen i Forum i København.

De to stiftede MIR for fem år siden, så det hele er gået meget stærkt.

- En pris som denne betyder virkelig noget for os og for medarbejderne. Man bliver stolt af at være Danmarks bedste vækstvirksomhed og får ekstra energi. Og den gør det nok også lidt lettere at rekruttere nye medarbejdere, lød det fra Thomas Visti.