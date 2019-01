Fyn bedre beredt på vandstigninger end tidligere: Ny klimasikring holder vandet ude

Klimasikringen er kommet på kommunernes dagsorden, siger Beredskab Fyn, der selv fik mulighed for at lufte deres nyindkøbte udstyr under onsdagens storm. Upræcise prognoser er dog stadig et problem, når det kommer til beredskabets afhjælpende klimaindsats.

Man var bedre forberedt på stormen Alfrida, end man var for et år siden, da stormen Ingolf også gav vandstigninger på Fyn. Det skyldes ikke mindst et øget fokus på klimasikring i offentligheden. Det siger Beredskab Fyn, der desuden fremhæver, at man har fået en kapitalindsprøjtning til formålet.

- Vi har fået tilført 2,1 millioner kroner til klimasikringsudstyr, og vi har fået rigtig meget for pengene, så vi er godt stillet i forhold til at lave den her afhjælpende indsats, når behovet er der, siger viceberedskabsdirektør René Cording Jensen.

Det nye udstyr er en kombination af pumper og såkaldte watertubes, der er effektive i forhold til at holde stigende vandstande ude. Beredskab Fyn har først fået udstyret i december, og derfor var Alfrida den første egentlige test. Vandstanden nåede dog aldrig op i den kritiske højde.

- Der var varslet højere vandstigninger, end der reelt var, og det gør, at vi står tilbage med tørre watertubes. Omvendt var der steder i det fynske øhav, hvor man havde varslet for lavt, og derfor var der ikke lagt watertubes, så der står man med noget landskab, der er blevet vådt. Det er udfordringen med vores afhjælpende klimaindsatser: Vi er helt afhængige af prognoser, for vi skal som minimum bruge otte timer på at gøre klar, siger René Cording Jensen.