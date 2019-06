1 Partiets styrke

Der lader til at være et vælgersegment, som nærmest altid vil stemme på det mest yderligtgående parti på udlændingeområdet. Og det er Stram Kurs nu. Det store spørgsmål er, om segmentet er over eller under to procent. Derudover må man på baggrund af debatter og interview konstatere, at Paludan er en meget dygtig kommunikatør. Der er et vælgerpotentiale, og han er dygtig til at tale og kommunikere til dem. Han taler ind i følelsen af at være kuet og undertrykt af nogle fremmede, der kommer til landet. Og den følelse, er der nogle, der sidder med.