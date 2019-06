Fundings dom over Socialdemokratiet: Sådan står partiet

Socialdemokratiet har længe haft held til at tiltrække vælgere fra blå blok, og hovedtemaerne i valget står godt til partiet. Det gælder klima og miljø, sundhed og hele spørgsmålet om pensionsalder. Diverse undersøgelser viser, at i de spørgsmål har vælgerne større tillid til Socialdemokratiet end til blå blok. Jokeren er, om det lykkes at så tvivl om partiets strammere udlændingepolitik.

3. Hold øje med

Det kan blive afgørende, hvordan konflikten mellem De Radikale og Socialdemokratiet udvikler sig på udlændingeområdet. Hold øje med, om Morten Østergaard og Mette Frederiksen hver især kravler så højt op i træet, at det kan blive meget svært at danne en socialdemokratisk regering, selv om rød blok vinder valget. Socialdemokratiet vil være dødsens angst for at begå løftebrud, men modsat lokker magten også. Forhandlingsforløbet efter den 5. juni bliver derfor mindst lige så spændende som selve valget, hvis rød blok vinder.