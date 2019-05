Fundings dom over DF: Sådan står partiet

Avisen Danmarks politiske redaktør vurderer DF's landspolitiske dagsform

1. Partiets styrke Dansk Folkeparti er voldsomt udfordret lige nu, men partiet har stadig et stærkt politisk brand. Stram udlændingepolitik, bedre vilkår for de ældre og landdistrikternes beskytter. Hvis DF får valget til at handle om de emner, er det til deres fordel, men det er lettere sagt end gjort. Særligt når det kommer til landdistrikterne, har partiet en fordel. Modsat Socialdemokratiet og Venstre har de ikke en særlig stor vælgerbase i de store byer. De skal altså ikke passe på med at skubbe by-vælgere fra sig, når de vil give gaver til landdistrikterne. Det betyder, at de kan gå længere end de andre partier.

2. Partiets svaghed Kristian Thulesen Dahl har trukket DF ind på midten af dansk politik og har åbent flirtet med ideen om at samarbejde med en socialdemokratisk regering. Prisen har været, at DF på en måde har blåstemplet Socialdemokratiets udlændingepolitik. Tidligere socialdemokrater, der har skiftet til Dansk Folkeparti på grund af udlændingepolitikken, kan få et påskud for at vende tilbage til Socialdemokratiet. Desuden er Dansk Folkeparti for første gang presset af partier til højre for dem selv: Nye Borgerlige og Stram Kurs.

3. Hold øje med Ender Dansk Folkeparti med at blive så presset, at det i panik begynder at fjerne sig fra den parlamentarisk strategiske placering med mulighed for at søge indflydelse til begge sider? Smider Kristian Thulesen Dahl den placering, han har arbejdet for de seneste år, over bord for at redde, hvad reddes kan?