Fundings dom: Sådan står partiet

Avisen Danmarks politiske redaktør vurderer Enhedslistens landspolitiske dagsform

1. Partiets styrke Efter SFs højresving har Enhedslisten venstrefløjen for sig selv, hvis man vil have den rene vare. Partiet har længe ligget konsekvent på cirka ti procent af stemmerne, og det er lidt overraskende, at skiftet af frontfigur fra Johanne Schmidt-Nielsen til Pernille Skipper ikke har kostet. Johanne Schmidt-Nielsen er en stærkere kommunikator end Skipper.

2. Partiets svaghed Enhedslistens problem er, at det kan få svært ved at omsætte et godt valgresultat til indflydelse. Vælgerne risikerer ikke at få valuta for deres stemmer. Ganske som det var tilfældet, da Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister. Mette Frederiksen (S) har også bebudet, at hun vil søge samarbejde over midten, og Enhedslisten kan ende som protestpartiet uden indflydelse.

3. Hold øje med Enhedslisten har de senere år bevidst ladet være med at tale konflikten med Socialdemokratiet op på udlændingeområdet. Ledelsen har haft en analyse af, at de alligevel ikke kan få de store indrømmelser på det område, så i stedet har de sat kræfterne ind andre steder som ulighed og klima. Det bliver spændende at se, om Enhedslisten holder den kurs. Partiet bliver nemlig presset af Alternativet og De Radikales meget klare ønske om en lempeligere udlændingepolitik. Det kan blive et problem for Enhedslisten, hvis deres vælgere oplever, at de er "væk" på udlændingepolitikken. Begynder partiet at skrue op for kritikken, er det et dårligt nyt for Socialdemokratiet.