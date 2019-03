Fulde folk bag rattet: Stribevis af spritbilister på fynske veje

På den ene side er vagtchefen i Fyns Politi chokeret over antallet af spiritusbilister taget i løbet af natten til lørdag, og på den anden side alligevel ikke.

- Det her er ikke noget specielt, frygter jeg. Nu har vi på grund af en rolig nat haft tid til at koncentrere os om spirituspåvirkede bilister og så fanger vi mange, men det tror jeg, vi vil kunne gøre hver eneste fredag og lørdag nat, siger vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi.

Fyns Politi havde netop en rolig nat, og derfor valgte flere patruljer rundt i kredsen at standse og tjekke bilister rutinemæssigt ud på de små timer. Lørdag middag må vagtchefen på politigården i Odense så konstatere, at særligt mange bilister blev taget med spiritus i blodet - og i ét tilfælde så meget, at bilen blev beslaglagt på stedet.

Det skete klokken 03.40 natten til lørdag på Huggetvej lidt vest for Bogense, hvor en 45-årig mand kom kørende i sin bil. Manden havde langt over den tilladte alkoholpromille i blodet, men for at sikre, den var så høj som den viste, gav betjentene manden 20 minutter til eventuelt at få et lavere og mere korrekt resultat. Efter 20 minutter var promillen dog ikke faldet, men til gengæld steget yderligere.

Derfor blev bilen beslaglagt på stedet, og manden blev taget med på politigården i Odense, hvor en læge tog en blodprøve for at fastlås den endelige promille. Resten bliver op til domstolene at afgøre, hvad manden skal have af straf.