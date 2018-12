Fremtidsforsker om nutidens børnefamilier: Tid og nærvær betyder mere end penge

Fremtidsforsker Marianne Levinsen kan se, at nutidens børnefamilier har meget fokus på, hvordan de kan få et liv, der er rart for dem. Derfor er tid og nærvær med familien blevet et større statussymbol end penge og materielle ting.

Aabenraa: Den finansielle krise i slutningen af 00'erne har gjort noget ved den generation, som i dag er børnefamilier.

De prioriterer deres penge og tid meget anderledes end deres forældre, forklarer fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Fremforsk, Center for fremtidsforskning.

- De har meget fokus på, hvad der betyder noget for dem. De tænker meget over, hvordan de kan få et liv, der er rart for dem. Det er de meget bevidste om, siger hun.

De fleste børnefamilier bor stadig i det klassiske parcelhus, men der viser sig nogle tendenser, at nutidens børnefamilier også tænker anderledes, når det kommer til, hvordan de skal bo. Som de to børnefamilier i Aabenraa Smith Hein og Hommeltoft, som for to måneder siden flyttede væk fra parcelhuset og ligusterhækken og ind i et bofællesskab på Høje Kolstrup. De droppede de mange kvadratmeter for at få mindre stress, mere overskud og mere tid til familien.

- At flytte ind i et bofællesskab er jo et udtryk for netop at være bevidste om, hvordan man får det her rare liv. Et bofællesskab giver et netværk, hvor der er nogle andre, der kan træde til, hvis man f.eks. ikke lige har bedsteforældrene i nærheden, forklarer hun.