Fremstillede store mængder narko på Nordfyn: Litauer skal 13 år i fængsel

En litauer og en polak skal begge mange år i fængsel efter optrevlingen af narkofabrikker på Nord- og Nordvestfyn. Begge skal desuden udvises, besluttede Retten i Odense torsdag formiddag.

Retten i Odense så ikke med milde øjne på de narkoforbrydelser, som en litauer og en polak begik i 2018, da den afsagde dom i deres retssager torsdag morgen. Den ene skal 13 år i fængsel, den anden skal samme sted hen i syv år, og begge skal udvises, besluttede retten. 42-årige Nerijus Kuprysblev idømt fængsel i 13 år for blandt andet at have produceret 15,5 kilo amfetamin og at have gået med våben i det offentlige rum. Han er fra Litauen men boede i Veflinge i nærheden af Søndersø, da han blev anholdt. Han har nægtet sig skyldig og ankede straks dommen til landsretten. 38-årige Slawomir Jan Bilski fik en dom på syv års fængsel for salg og besiddelse af store mængder narkotika, blandt andet amfetamin, kokain og skunk. Han er polak, men har haft bopæl i Grindløse mellem Bogense og Otterup. Han har indrømmet nogle af anklagepunkterne, nægtet sig skyldig i andre og udbad sig betænkningstid med hensyn til en anke. Begge blev kendt skyldige i alle anklagepunkter og blev udover fængselsstraffen også udvist fra Danmark. De er stadig i varetægtsfængsel.

Stor narkoproduktion fører til lang straf Fængselsstraffen til Nerijus Kuprys er relativ lang - et mord giver ofte en straf på 12 år. - Det skyldes, at der er flere alvorlige lovovertrædelser, at han har produceret meget store mængder narko, og at produktionen er foregået i Danmark, siger Klaus Lauridsen, der er specialanklager ved Fyns Politi. Han havde opfordret til en dom på 14 års fængsel til Nerijus Kuprys og syv års fængsel til Slawomir Jan Bilski. Litauerens forsvarer havde krævet frifindelse, mens polakken ifølge sin forsvarer kunne idømmes et til halvandet års fængsel.

Amfetamin fra Harndrup Ifølge politiet producerede Nerijus Kuprys 12 kilo amfetamin på en gård i Harndrup på Nordvestfyn, mens 3,5 kilo blev fremstillet i en garage i Søndersø på Nordfyn. John Christoffersen, der ejer gården i Harndrup, er tidligere blevet idømt otte års fængsel, og også ejeren af garagen er blevet dømt. Under efterforskningen placerede politiet blandt andet et vildtkamera i Jerstrup Skov øst for Bogense, hvor der var etableret et skjult narkolager flere steder i jorden - blandt andet under en træstub. Nerijus Kuprys har under hele sagen nægtet at udtale sig.