Fremgang til fynske erhvervsskoler: Flere unge vil arbejde med håndværk

Flere af de fynske erhvervsskoler har fået flere ansøgninger i år sammenlignet med sidste år. Hos direktøren for Syddansk Erhvervsskole lyder meldingen, at årenes politiske tiltag har betydning. Dog erkendes det også, at der stadig er et stykke vej til målet.

Alment gymnasium? Handelsgymnasium? Eller en erhvervsuddannelse? Det er en beslutning, landets 9. eller 10. klasser har skulle træffe den seneste tid. Beslutninger, der sandsynligvis er blevet modtaget med smil på fynske erhvervsskoler. Flere unge har nemlig valgt at søge ind på en fynsk erhvervsuddannelse i år sammenlignet med 2018. Det viser en rundspørge lavet af avisen. En af de skoler, der har oplevet fremgang, er Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her er der kommet 827 ansøgninger. Et tal, der på samme tidspunkt sidste år lød på 764. Det er - naturligt - noget, der vækker begejstring hos Lars Bregnehøj, der er direktør for skolen. Han beretter, at der også var flere ansøgere i 2018 sammenlignet med 2017. - Det er positivt og en rigtig spændende udvikling. Det er vigtigt, at der er nogle til at bygge vores robotter og supersygehuset. Det er også noget, eleverne vil mærke, fordi der vil være et større fællesskab og mere mangfoldighed. Det kan også være, at der bliver oprettet flere valgfag, siger han. Dog erkender han, at der er langt til regeringens mål om, at hver fjerde elev i folkeskolen skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. - Selvom der stadig er langt til målet, er det et skridt på vejen, siger Lars Bregnehøj.

Hvad dækker tallene over? Tallene dækker både over ansøgninger til EUD- og EUX. En EUD-uddannelse er en ren erhvervsuddannelse. En EUX-uddannelse er også en erhvervsuddannelse, men hvor det er muligt at supplere med fag på gymnasialt niveau.På Syddansk Erhvrvsskole dækker tallene over ansøgninger til alle skolens afdelinger - Vejle, Grindsted og Odense. Det er primært EUD-uddannelserne, der er kommet et stigende antal ansøgninger til.



Hos Tietgen Business dækker tallene også over ansøgninger til skolens 10. klasser. Her er det EUX-uddannelserne og 10. klasserne, der er kommet flere ansøgere til.



Avisen har været i kontakt med AMU-Fyn, Tietgen Business, Svendborg Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole.



Hos AMU-Fyn tilbydes der to erhvervsuddannelser. De oplyser ikke konkrete tal, men fortæller, at det er forholdsvist stabilt.

Erhverv "skriger" efter elever Også hos Svendborg Erhvervsskole har der været fremgang. 16 procent flere elever i forhold til sidste år - fra 113 til 135 - har ansøgt om optagelse på en af skolens grundforløb 1. Det samme billede viser sig hos Tietgen Business - der dog påpeger mulighed for en anelse slør i tallene som følge af ustabilitet hos optagelse.dk. Fra Bo Ravn, der er forstander på Tietgen Business, bliver der berettet om 150 ansøgere i år og 129 sidste år. En fremgang, der ikke er helt nok ifølge forstanderen. - Vi ville gerne have, at tallet var højere, fordi de erhverv, vi uddanner til, skriger efter elever, siger han. Noget, der fra politisk side har været fokus på igennem længere tid. I efteråret 2018 kom regeringen med et udspil, der skulle få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Et udspil, der byggede ovenpå en stor erhvervsskolereform fra 2014 og kom efter, at der i en årrække havde været en dalende interesse for erhvervsuddannelserne fra de unge. Sidste år var søgningen dog allerede steget med næsten et procentpoint.

- Har øget opmærksomheden Og det er tiltag, der har haft betydning for det stigende antal af ansøgninger ifølge direktøren for Syddansk Erhvervsskole, Lars Bregnehøj. - Det er rigtig godt med de politiske tiltag. De har været medvirkende til fremgangen, fordi de har gjort, at vi - også ved køkkenbordene derude - er begyndt at tale mere om muligheden for en erhvervsuddannelse. Det har øget opmærksomheden, siger han. Dog mener han også, at skolens egen indsats har haft indflydelse på den positive fremgang. - Jeg tror også, at det er nogle af de ting, vi selv har gjort, der spiller ind. Vi er aktive i folkeskolen allerede fra 6. klasse. Vi tager udgangspunkt i at lave noget på elevernes præmisser, siger direktøren.