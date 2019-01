DMI varsler igen forhøjet vandstand, der forventes at ramme sent tirsdag aften og kulminere natten til onsdag.

- Her forventer vi en vandstand på 1,25-1,35 meter over daglig vande, lyder det fra meteorologen.

- Vi forventer en vandstand på op til 1,50 meter over daglig vande i Odense Fjord - det er her, det ser værst ud. Vandet begynder at stige ved 22-tiden tirsdag aften og bevæger sig derefter fra den nordlige del ned over Middelfart til Svendborg.

Trafikken på Storebæltsbroen

Mens vindforholdene med sikkerhed giver bøvl med vandet, er det endnu for tidligt at sige, om blæsten får betydning for trafikken på Storebæltsbroen.

DMI forventer fra tirsdag middag vind på 15 meter i sekundet med vindstød, der kan nå op til 24-25 meter i sekundet.

- Vinden kulminerer midt på aftenen, siger Klaus Larsen.

Sund og Bælt følger DMI's prognoser og varslinger, og herfra er meldingen, at det er for tidligt at sige noget om eventuelle følger for trafikken på broen, men man kan med fordel følge med på Sund og Bælts hjemmeside.

Bliver vindhastighederne som spået, er der dog ikke noget, der tyder på, at broen lukker helt for trafik. Det sker først, når den gennemsnitlige vindhastighed målt over fem minutter er over 25 meter i sekundet.