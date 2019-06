Fra onsdag: Flyv direkte fra Fyn til Folkemødet på Bornholm

- Det er noget, som især det fynske erhvervsliv og de fynske politikere har efterspurgt, og det stemmer godt overens med vores mål om at understøtte erhvervslivet på Fyn, siger Hans Okholm Vejrup, direktør i HCA Airport.

Det er flyselskabet DAT, som dagligt flyver mellem solskinsøen og Fyn , og det sker med en forventning om, at der blandt andet vil være kunder til ruten fra virksomhederne på Fyn.

Første afgang fra Odense er onsdag klokken 10.55, og så er mulighed for at flyve retur til Fyn hver morgen frem til og med søndag. Flyvetiden er ifølge DAT lidt over en time.

Torsdag er der afgang fra Rønne klokken 6.30 og retur fra Odense klokken 8.05. De følgende tre dage letter flyet fra Rønne klokken 9.45 og fra Odense klokken 11.20.

Der var tirsdag formiddag stadig ledige pladser på flyet onsdag formiddag, mens der er udsolgt til torsdagens afgang fra Odense. Fredag og lørdag var der fortsat ledige pladser.

I alt har DAT planlagt 166 afgange til og fra Bornholm under Folkemødet.