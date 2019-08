Fra i dag: Fynske betjente får sygeplejerske med ved udrykning til psykisk syge

Et pilotprojekt begynder torsdag hos Fyns Politi og Østjyllands Politi. Her får betjente, der kører ud til psykisk syge borgere, fremover selskab af en psykiatrisk sygeplejerske, som kan hjælpe betjentene.

Og hvor politiet for 10 år siden var med ved 2948 tvangsindlæggelser, var det tal sidste år vokset til over 4270.

Den 1. august er et forsøg med såkaldte udrykningsteams gået i gang på Fyn og hos Østjyllands Politi. De består af to betjente og en psykiatri-sygeplejerske, som rykker ud sammen til opgaver, der involverer personer med psykiske lidelser.

- I dag bruger politiet mange ressourcer på at rykke ud til folk med psykiske lidelser, som bliver voldsomt udadreagerende. Og det er ikke nødvendigvis det bedste for patienterne, at det er politiet, som gør det alene. Vi skal forsøge at sikre, at konflikterne bliver nedskaleret.

Det sagde daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), til Jyllands-Posten, da regeringen i september sidste år lancerede det pilotprojekt, som nu er indledt på Fyn og i Østjylland og var frem til 2021.