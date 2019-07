Fra hippiebarn til Tour de France-arrangør: Det er stort at være en del af

Lørdag startede dette års Tour de France. Om under to år - den 3. juli 2021 kommer det spektakulære cykelløb til Nyborg, som skal være målby for løbets anden etape. Allerede nu er forberedelserne i gang med Tue Kempf i spidsen. De kommende to år skal han få alt til at gå op i en højere enhed, så alt kører som smurt på dagen, når de mange cykelryttere passerer målstregen på Storebæltsvej i Nyborg.

Du skal stå i spidsen for forberedelserne til Tour de France i 2021 - hvorfor søgte du jobbet?

- Tour de France er en af de mest ikoniske sportsbegivenheder i verden, så at få lov til at være en del af det er super interessant for sådan en som mig. Byens ambitioner matcher mine egne rigtig godt. Da jeg så muligheden for at blive en del af det hold, der skal løfte det arrangement, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget, jeg ville.

Du blev udvalgt blandt 45 ansøgere - hvorfor tror du, at de valgte dig?

- Jeg tror, at min tilgang til sådan et projekt, min erfaring og kompetencer matcher det, der skal til for at løfte den her opgave. I og med at jeg har arbejdet med tv og mange store internationale events og brands, har jeg selvfølgelig erfaring i, hvordan man folder en kompleks eventstruktur med mange interessenter ud, men også hvordan man håndterer samarbejdet med en international rettighedshaver.

Følger du selv med i Tour de France?

- Jeg har faktisk aldrig oplevet det live, selv om jeg har tilbragt adskillige somre i Frankrig, men jeg har set det meget i fjernsynet. Min afdøde mormor var fuldstændig fanatisk Tour de France-fan. Selv de sidste år, hvor hun var blind, sad vi og så etaperne sammen.

- Og da min anden datter, Emma, blev født i 1997, havde Bjarne Riis vundet touren året før, og der var store forventninger til, at det kunne gentage sig. Vi skulle være nogle dage på patienthotellet efterfølgende og dengang var det ikke alle værelser, der havde fjernsyn, men det insisterede jeg på at få, så på de fleste billeder af Emma og jeg fra hun er helt lille, sidder jeg foran fjernsynet og ser Tour de France.

Hvornår bliver der for alvor travlt for dit vedkommende?

- Det sker 1. august, når jeg starter. To år er lang tid, men det gælder også om at udnytte det momentum, vi har nu. Og udnytte, at vi er i god tid, så vi får sikret, at vi får skabt den fornødne værdi omkring et arrangement som det her og udnytte alt potentiale, der er i byen.

- Når vi synes, vi har travlt allerede nu, er det, fordi vi er super ambitiøse og vil have maksimalt udbytte ud af arrangementet.

Er det et fuldtidsjob, du er blevet ansat i?

- Ja, men jeg har lavet den aftale om, at jeg her i begyndelsen får lov til at færdiggøre de projekter, jeg har i bogen. Blandt andet fortsætter jeg med at hjælpe Odense Kommune med deres satsning inden for e-sport. Det skal jeg selvfølgelig gøre færdigt.

Og hvornår er det færdigt?

- Det ved jeg ikke - det kommer an på, hvordan projektet udvikler sig. Men mit primære fokus er klart Nyborg og Tour de France.

Hvordan har du tid til både at hjælpe Odense Kommune, arrangere Tour de France, kone og seks børn?

- Det har man, hvis er god til at planlægge sin tid. Og så handler det om at være effektiv, når man arbejder.

- I min fritid bruger jeg meget tid på Langeland, hvor vi har et sommerhus. At være en del af den storslåede natur, vi har på Fyn og øerne, giver mig en ro til fordybelse og til at tænke nye tanker. Der bliver ladet op, og jeg får ny energi. Det betyder også, at når jeg sætter mig foran computeren, har jeg tænkt mange ting igennem og kan være rigtig effektiv.

Du har tidligere arrangeret større events som VM i Triatlon - hvordan tror du, at Tour de France bliver anderledes?

- Jeg tror, at skalaen er anderledes end ved mange af de andre events. Tour de France er en enorm skala at arbejde i. Samtidig er interessen også enorm stor. Det er vores ambition at skabe en platform, hvor flest mulige kan blive involveret i arrangementet. På den måde tror jeg, at det her arrangement er mere åbent for medskabelse og deltagelse.

Hvad bliver den største udfordring ved at skulle arrangere Tour de France?

- Det bliver udfordrende at leve op til vores egne ambitioner. Vi vil skabe et arrangement i verdensklasse, som matcher Tour de France og den ikoniske status, det har.

- Jeg tror også, at folk udefra har høje ambitioner på vores vegne, men vi ranker ryggen og er super stolte over at være værter for Tour de France. Vores ambitioner er tårnhøje, men vi har også en ydmyg tilgang til opgaven.

Hvordan er det at stå med så stor en begivenhed i hænderne?

- Jeg står heldigvis ikke med det alene. Det giver mig en ro, at alle jeg har snakket med, har lyst til at skabe en succes. Når det er sagt, er det også med stor stolthed, at jeg er en del af det. Det gør mig stolt, og jeg føler mig meget privilegeret, over at være med.

Du tager sammen med to andre fra kommunen til målbyen Nancy i Frankrig mandag - hvad skal der ske dernede?

- En ting er at kigge på sådan et projekt i de metertykke manualer, vi har modtaget. Noget helt andet er at se, hvordan det er fungerer, når det bliver foldet ud i virkeligheden - og derfor tager vi afsted.

- Vi håber selvfølgelig også, at vi får nogle nye kontakter og lærer nogle mennesker at kende, som rent praktisk er med til at arrangere deres målbyindsats. Og så håber jeg, at vi efterfølgende kan trække på deres erfaring med, hvordan det har været at være værtsby.

Hvad du tænker om, at sådan en stor begivenhed kommer til Fyn?

- Store begivenheder kan noget helt særligt. Først og fremmest kan det binde mennesker sammen på en måde, som kun få andre ting kan. Og så er der selvfølgelig også en kommerciel værdi i det.

- Men det kommercielle er sådan set ikke det vigtigste. Det er mere potentialet for at skabe sammenhængskraft, bystolthed og stolthed over regionen. Det kan være meget afgørende for en region og en bys selvforståelse at være vært for sådan noget her.

Kan det sammenlignes med noget andet, du har arrangeret tidligere?

- Jeg vil sige, at det er en kombination af tidligere events. I skala ligner det mest VM i Triatlon, mens det i interesse og tiltrækning nok mest minder om Champions League.

Så tror du, at det her bliver større end nogle af de andre arrangementer, du har stået for?

- Jeg er sikker på, at det her bliver det største og mest interessante arrangement, jeg har været med til.

Hvis man kigger på hele din karriere - hvad er du så mest stolt af at have opnået?

- Det, der har betydet mest for mig karrieremæssigt, er at være med til at skabe rammerne for kæmpe store oplevelser for rigtig mange mennesker. Jeg befinder godt i det - hvad enten det er strategiseminar, foran excelark eller når jeg sammen med en gruppe frivillige skal skubbe den sidste toiletvogn på plads.

- Jeg kan blive utrolig grebet af projekttanken. Og jeg tror, jeg har arvet det fra min far. Da jeg var barn, var vores liv fyldt med projekter. I et par år insisterede min far på at få en særlig tropisk fisk til at yngle, selv om alle andre sagde, det var umuligt, så vores hjem var fyldt med akvarier og filtersystemer. Projekter har altid været en del af mit liv.

- Og så tror jeg, at jeg har arvet min mors knivskarpe blik for detaljen. Når jeg selv er til koncert, har jeg flere gange rettet på skilte til tissekøen, fordi de hang for lavt til, at folk kunne se det. Det er sådan noget, mine venner og kone griner af - og jeg kan da også godt selv se det absurde i det.

Nogen vil mene, at det er mere interessant at være startby end at være målby. Hvad tænker du om det?

- Det har jeg ikke forholdt mig så meget til. Men det at være målby betyder, at man kan glæde sig til det hele dagen og følge arrangementet på storskærme i byen. Og så er det også i målbyen, at der bliver kåret en etapevinder, og den gule førertrøje bliver præsenteret.

- Jeg synes, at det at være målby er den bedste position, en by kan have. Og så er prisen for at være målby højere end for at være startby.

Hvad kommer det til at gavne Nyborg, at Tour de France kommer til byen?

- Først og fremmest tror jeg, at et projekt som det her kan skabe en masse nye forbindelser mellem mennesker - både almindelige borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunen.

- Det kan også skabe en masse fællesskaber, som vil blive i byen for altid. Udover det er det en helt oplagt mulighed for at sætte Nyborg på verdenskortet - både i forhold til erhvervslivet og turisme.

Så du tror, at Nyborg bliver ved med at være i fokus i fremtiden?

- Tour de France er så stort, så det er helt givet, at det kan skabe en meget stor, blivende værdi for byen.

I løbet af ugen er det blevet offentliggjort, at der fejlagtigt var skruet væsentligt op for seertallene og reklameværdien af Tour de France, da det blev præsenteret. Hvad er din holdning til, at der er sket sådan en fejl forud for så stort et arrangement?

- Overordnet set skal data selvfølgelig være korrekt, men jeg er faktisk ikke så optaget af, om man gør det op i unikke seere eller antal eksponeringer - om det er mange millioner eller milliarder seere, der følger med, så er det under alle omstændigheder et kæmpe stort tal, som giver en meget stor kommerciel værdi.

- Det er ikke alt, man kan eller skal måle og veje. Den værdi, som skabes mellem mennesker, virksomheder, foreninger, som man ikke kan måle og veje, er måske den allerstørste, når man er vært for store begivenheder som den her.

Kommer det til at besværliggøre dit arbejde, at byen er oplyst på et forkert grundlag fra start?

- Nej, det tror jeg ikke. Min fornemmelse er heller ikke, at det betyder noget for byens tilgang til arrangementet.