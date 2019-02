Opdatering: Storebælt har klokken 19.20 meldt ud, at saltsprederne har afsluttet opgaven på Storebæltsbroen. Dog kan blæsten stadig skabe problemer for trafikken.

Der er én grad i luften ved Storebæltsbroen mandag aften. En temperatur, der er lidt højere, når det kommer til vejbanen. Vejtemperaturen lyder nemlig på tre grader. Det fremgår af Vejdirektoratets Trafikkort.

Det kolde vintervejr har fået Storebælt til at sende en advarsel ud om, at der køres med saltspredere. Samt at overhaling ikke er mulig. Derfor kan der forventes forsinkelser. Derudover advares der om kraftig vind, der kan påvirke trafikken.

Det gør sig gældende for begge retninger fra betalingsanlægget og til afkørsel 44 ifølge Vejdirektoratets Trafikkort.