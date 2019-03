Forsvundne kemikalier: Udlejer politianmeldt efter mangel på dokumentation

Virksomheden Seden Ejendomsinvest er for anden gang på mindre end en måned blevet meldt til politiet af Odense Kommune. Denne gang bliver politiet involveret, fordi virksomheden stadig ikke kan gøre rede for, hvad der er sket med tonsvis af potentielt farlige kemikalier.

Manglen på dokumentation for, hvor tonsvis af potentielt farlige kemikalier er blevet af , bliver nu et anliggende for Fyns Politi.

Anden politianmeldelse i sagen

Fyens Stiftstidende kunne 1. februar og i en række efterfølgende artikler afsløre, at noget synes at være helt galt på den ejendom på Nordbirkvej, som Seden Ejendomsinvest ejer.

Dels står der stadig et større kemikalielager med 31 tons farlige kemikalier som salpetersyre og svovlsyre i høje koncentrationer tilbage på adressen, og desuden har der i månedsvis ulovligt været indkvarteret helt op til 15-17 polakkere i bygningen tæt op ad de potentielt farlige stoffer.

Både Seden Ejendomsinvest og lejeren Årslev Entreprenørforretning blev den 12. februar meldt til politiet for den ulovlige indkvartering. Det skete, efter at Fyens Stiftstidende havde afsløret, hvordan det kommunale tilsyn blev ført godt og grundigt bag lyset, da fem medarbejdere fra Odense Kommune skulle forsøge at undersøge forholdene på adressen.

Den nye politianmeldelse fokuserer på de tonsvis af kemikalier, som er forsvundet siden foråret 2017. Seden Ejendomsinvest kan godt en måned efter avisens første afsløringer stadig ikke redegøre for, hvor cirka 36,5 ton kemikalier er blevet af, viser den seneste aktindsigt i sagen, avisen har fået.

Advokatfuldmætig Ali Khan fra Seden Ejendomsinvests advokatfirma Maare Advokater slog ellers så sent som tirsdag fast, at der var gang i en tæt dialog med Odense Kommune, og at der var ved at blive fundet en løsning. Men Odense Kommune har altså været af en noget anden opfattelse, hvilket nu fører til, at politiet bliver draget ind i sagen.

Ali Khan oplyser fredag, at han for nuværende ikke har nogen kommentarer til, at hans klient nu for anden gang er politianmeldt.