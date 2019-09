Forsvarsminister Trine Bramsen: Danmark bliver truet hver eneste dag

- Rusland er en trussel, og nye terrorgrupper popper op rundt omkring, det er vi nødt til at reagere på, sagde den nye forsvarsminister dagen efter, at regeringen sendte danske militærstyrker ud på nye missioner.

Hvis nogen er tvivl om, at der er brug for at forsvare Danmark, kan de tage en snak med den nye forsvarsminister, Trine Bramsen fra Thurø.

- Hvis vi skal tages alvorligt, skal Nato være i stand til at sende flere divisioner afsted til Baltikum, og det er vi meget langt fra at kunne. De europæiske lande - inklusive Danmark - har nedrustet og omstillet deres forsvar til internationale aktioner, og nu har de ikke længere ret mange af den slags styrker, som Rusland behøver at frygte, sagde han.

Men ifølge professor Sten Rynning er den europæiske indsats alt for svag til at gøre indtryk på Rusland.

- Rusland er en trussel, landet prøver os hele tiden, derfor skal vi være med til at vise, at vi vil forsvare de baltiske lande, sagde hun.

Trine Bramsen understregede i stedet Danmarks indsats i forsvaret for Estland, som hun netop har sendt danske jagerfly til, og hvor danske kamptropper rejser over efter nytår.

- Regeringens nye sikkerhedsinitiativer er fornuftige, men der er tale om bidrag til anden række. Man siger, at vi ikke længere har lyst til eller råd til at være med i første række, og så sender man transportfly og læger i stedet for, sagde han og roste at Danmark bidrog til at gribe ind i områder, hvor USA holder sig væk.

Ingen afstemning om forbeholdet

Danmark er på grund af et af vores forbehold ikke med i EU's forsvarspolitiske samarbejde, og de tre debattører var enige om, at det er en ulempe for os. Derfor argumenterede Rasmus Helveg Petersen ihærdigt for, at vi skulle tage en folkeafstemning om forbeholdet, men det ser ikke ud til at være tæt på.

- Vi kan ikke sige til befolkningen, at der nogle konkrete, presserende grunde til at ophæve forbeholdet. Der er gode politiske årsager til at gøre det, men forbeholdet betyder ikke ret meget for, hvad vi konkret kan foretage os i hverdagen. Derfor vil det være meget svært at få en afskaffelse igennem en folkeafstemning - vi har jo tidligere set, at det ikke lykkedes med retsforbeholdet, sagde Trine Bramsen.