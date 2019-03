Forslag fra komite: Gør det billigere at køre over Storebæltsbroen på skæve tidspunkter

Indfør differentierede priser for at køre over Storebælt, så det for eksempel er billigere på de tidspunkter, hvor trafikken er lettere. Det foreslår interesseorganisationen Storebæltskomiteen. Men det afviser både Venstre og Dansk Folkeparti.

Står det til Storebæltskomiteen, der arbejder for at nedsætte og på sigt helt afskaffe broafgifterne over Storebælt, skal afgiften for at krydse Storebælt for fremtiden være præget af dynamisk prissætning. Det vil ifølge formanden, Jesper E. Møller, give mulighed for at flytte tung trafik til tider på døgnet, hvor motorvejstrafikken er mindre. Desuden efterlyser han tiltag, der tager større hensyn til dem, der bor i nærområderne omkring broen.

- Man bør tilgodese de mere lokale brugere. Hvis man bor i Nyborg eller Slagelse, kan afgiften komme til at føles lidt som en toldmur. Og det tænker man måske ikke helt så meget over, hvis man er landspolitiker, siger Jesper E. Møller.

For at en differentieret prissætning kan lade sig gøre, kræver det imidlertid en ændring i lovgivningen. En ændring, der ikke umiddelbart er politisk opbakning om.

- Jeg synes, vi har en fornuftig prisstruktur på Storebæltsbroen. Med den nye trafikaftale har vi lige øget pendlerfradraget, så det er så billigt, at man næsten får penge for at køre over broen, siger transportordfører Kim Christiansen (DF).

Transportordføreren mener i øvrigt, at selv om en differentieret prissætning vil gavne nogle, vil andre skulle betale gildet. For ikke at udhule broens økonomi, skal afgiften tilsvarende være højere om dagen, forklarer Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen.