Forskellige meninger om blåhjulede cykler på abonnement: Det siger kunderne om Swapfiets

På Trustpilot kan man ytre sin mening om de blåhjulede cykler på abonnement, og 85 procent af kunderne giver dem en 'fremragende' karakter. Her er et udpluk af anmeldelserne.

Sune Schmidt Hylleborg

Fabelagtig oplevelse! *****

Min kammerat og jeg havde en fabelagtig oplevelse med god service og velkørende cykler, da vi brugte Swapfiets på en ferie i Odense.Cyklerne blev leveret næsten til tiden og de fungerede upåklageligt i alle de dage vi brugte dem. Aflevering af cyklerne gik hurtig og smertefrit og tog kun nogle minutter.

Lene

Fantastisk søde medarbejdere ***

Fantastisk søde medarbejdere, god og hurtig service. God cykel til at komme fra A til B. De to manglende stjerner, er fordi cyklen er tung, kun bagagebærer foran ingen bag på, kan ikke bruges til shoppecykel. Cyklen er u-handy at få ind/ud af tog/op og ned af trapper.

Tobias Arleth Lover godt *****

Hurtig, kvik proces med stor kundeservice fra leverandørens side. Lover godt for at jeg fremover vil anvende Swapfiets.

Emilie B.

Henter ikke igen *** De er meget hurtige til at komme og aflevere cyklen, hvilket hele deres koncept bygger på. Men når man afmelder kan de ikke hente. Der går konceptet lidt i stykker for mig, da det netop var af den grund jeg valgte dem.

Cathrine Isabella Koefoed Nilsson

Skøn cykel! ***** Skøn cykel, som kører godt! Jeg glæder mig til at bruge cyklen hele foråret og sommeren. Jeg er vild med konceptet.

Josefine Andreasen Fin service, forfærdelig cykel **

Service og så videre fungerer upåklageligt, men hold nu op en dårlig cykel. Den er simpelthen så tung og så svær at få op i fart. Er der den mindste modvind føler man jo nærmest man holder stille på cykelstien. Så hellere bruge pengene på en ordentlig cykel eller købe en på afbetaling.