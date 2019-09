Formodet skudepisode: Syv personer anholdt i Vollsmose

Politiet har anholdt syv personer i Vollsmose efter at have fået en anmeldelse om en formodet skudepisode i bydelen tirsdag ved 18-tiden. Der er ingen meldinger om sårede.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen indløb klokken 18.10 og lød på, at der var blevet skudt i krydset Vollsmose Allé/Åsumvej. To biler blev umiddelbart efter set køre i høj fart derfra - i hver sin retning. Ifølge et vidne blev der skudt fra bagsædet af en sort mindre bil mod en anden bil, og umiddelbart efter blev den mindste bil og endnu en anden mørk bil set køre fra krydset, ligeledes i hver sin retning.

Skudepisoden betyder, at politiet er talstærkt til stede både i Vollsmose og i området omkring Korsløkkeparken og ligeledes i krydset Nyborgvej/Ørbækvej/Ejbygade, hvor politiet er i gang med at lave tekniske undersøgelser. Imens undersøgelserne laves, er relevante veje afspærret, og politiet beder alle om at respektere afspærringerne.