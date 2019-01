Formand for landdistrikterne: Langsomt internet kan gøre huse usælgelige

Vigtigheden af at skaffe hele landet en hurtig internetforbindelse vil kun blive større i fremtiden, hvor forbruget af internettet vil kræve endnu hurtigere forbindelser, fortæller Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Arkivfoto: Morten Stricker

Hurtigt internet er vigtigt for, at landområderne er attraktive for tilflyttere, fortæller Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Hvor internettet nogle steder fungerer upåklageligt, volder det store udfordringer andre steder og skræmmer nytilflyttere væk, forklarer Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Derfor finder han det positivt, at bredbåndspuljen er blevet tilført flere midler og målrettet de områder, hvor internetudbyderne har mindst økonomisk interesse i at befinde sig. - Når vi taler med ejendomsmæglere, fortæller de, at hvis der er en dårlig internetforbindelse, er huset billigere eller i nogle tilfælde usælgeligt, siger Steffen Damsgaard og uddyber: - Det giver udfordringer, hvis du har brug for en hjemmearbejdsplads, eller hvis du har teenagebørn, der gerne vil spille computerspil eller se film over internettet. Det kan ikke lade sig gøre med langsomt internet. Han påpeger, at den dårlige internetforbindelse kan være med til at skubbe folk mod byerne. - Hvis unge vokser op på landet med en dårlig internetforbindelse, mens vennerne i storbyen har en god forbindelse, er det med til at tegne et negativt billede. Hvis huset ikke har en god internetforbindelse, er det måske slet ikke aktuelt at flytte til i første ombæring.

Kan leve med forsinkelse Teleekspert Michael Jensen har til Fyens Stiftstidende fortalt, at regeringens mål om at skaffe hurtigt internet til alle i 2020 er urealistisk, og den udmelding ærgrer Steffen Damsgaard: - Det er ikke tilfredsstillende, men hvis vi kommer i mål i for eksempel 2022, tror jeg, at mange kan leve med det vel vidende, at det kommer inden for en overskuelig periode. Men snakket vi 2030, er det ikke godt nok.

Ansøgere kan få brug for hjælp For at få del i bredbåndspuljen skal ansøgere gennem en ansøgningsproces, der for nogle er vanskelig. Derfor tilbydes nogle en hjælpende hånd, mens andre ikke gør, fortæller Steffen Damsgaard. - Der er en række kommuner, der har ansat digitaliserings- eller bredbåndskonsulenter for at hjælpe ansøgerne i mål med deres ansøgninger, siger han og påpeger: - Som det er lige nu, er det dem, der tager initiativ, der er altafgørende i og med de stemmer dørklokker hos naboen og i lokalområdet og overbeviser dem om, at man skal gå sammen om at søge. Det arbejde har i flere tilfælde inspireret internetudbydere til at hjælpe initiativtagerere i mål med deres ønske uden om bredbåndspuljen, oplyser formanden.