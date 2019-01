Formand for fynske læger: Regeringen slynger urealistiske tal på bordet

Morten Svenning Nielsen, der er formand for PLO i Odense, har svært ved at se, at regeringen kan nå sundhedsudspillets mål, hvis ikke den akut finder flere varme hænder at bringe i spil.

400.000 færre indlæggelser og 500.000 færre ambulante behandlinger på sygehusene er nogle af regeringens mål frem mod 2025 i dens nye sundhedsudspil. Men for formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Odense Morten Svenning Nielsen er det tæt ved umuligt at forestille sig, at det vil kunne lade sig gøre. - Jeg har svært ved at forestille mig, hvem der skal løse alle de opgaver, der kommer. Der er et voksende antal praktiserende læger, som er pensionsmodne, og der skal uddannes flere, men der går mellem fem og syv år, før man får flere uddannede ud. Det er jo helt urealistiske tal, man slynger på bordet, siger han. I det store og hele bifalder han regeringens sundhedsreform, som ifølge ham sætter et vigtigt fokus på lokale, praktiserende læger. - Men det kommer sent. Nu har de brugt mange år på ikke at gøre det, og vi mangler sindssygt mange læger, og så tager de opgaven ud til en sektor, der i forvejen er udsultet, siger Morten Svenning Nielsen med henvisning til regeringens ønske om, at kommunerne i stigende grad skal løse regionernes sundhedsopgaver. - Det løser ingenting bare at putte penge ind her og nu, for det, vi mangler, er stadig hænderne, fortsætter han.

Datoerne bør skubbes Morten Svenning Nielsen er dog glad for, at politikerne på Christiansborg gennem de senere år i højere grad har talt lægefaget op og søgt at motivere flere unge til at blive praktiserende læger. Hvis du skulle rette noget i eller tilføje noget til udspillet, hvad skulle det så være? - Så ville jeg bare sige, at man skulle skubbe nogle datoer, for udspillet er sympatisk og godt set med en praktiserende læges øjne, men når man kobler 2025 på, så springer elastikken i mit hoved. Man burde sige, at det er det her, man arbejder hen imod, og så tage det i det tempo, man kan, siger Morten Svenning Nielsen og tilføjer: - 2035 havde virket antydningsvis mere realistisk. Fredag vil regeringen på et nyt pressemøde komme nærmere ind på, hvordan man vil gøre op med den akutte lægemangel i mange kommuner.