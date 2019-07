Formand for Fængselsforbundet efter overfald: - Man gambler med medarbejdernes sikkerhed

Det er de særligt farlige indsatte, som sidder på de sikrede afdelinger som den, hvor der onsdag skete et overfald på en fængselsbetjent i Nyborg Fængsel. Normeringerne er blevet så lave, at man gambler med sikkerheden for de ansatte, lyder det fra formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.

- Er det særligt et problem med vold og overfald i Nyborg Fængsel?

- Jeg ved ikke, om problemet er større der end andre steder. Generelt er der oftere problemer de steder, hvor man har de sikrede afdelinger. Det gælder for eksempel også Vestre Fængsel og Politigårdens Fængsel (på Københavns Politigård, red.).

- Hvad er det for nogle typer, der sidder på den sikrede afdeling, hvor overfaldet skete?

- Populært sagt er det jo dem, der ikke engang kan finde ud af at sidde i fængsel. Det er sådan nogle, som fuldstændig blankt har afvist at indordne sig under de normer og standarder, der nu engang er i et fængsel. Deres opførsel er så ekstrem, at man er nødt til at have dem sådan nogle særlige steder.

- Udfordringen er, når Kriminalforsorgen begynder at slække på den ellers nogenlunde fornuftige personalenormering, vi historisk set har haft på de her afdelinger. Pludselig er man begyndt at tage personalet derfra, fordi man har problemer med at rekruttere.

- Er det bandemedlemmer, der typisk sidder på de afdelinger?

- Det kan det være, men ikke nødvendigvis. Det er generelt personer, som slet ikke har nogen forestilling om rigtigt og forkert. Og derfor kan de være ekstremt farlige at have med at gøre.

- Det lyder som folk, der dybest set ikke skulle sidde i et fængsel?

- Så firkantet kan man ikke stille det op. Hvis man ikke skal sidde i fængsel, er det typisk, fordi man er sindssyg. Det vil der måske være nogle få, der er, men de fleste er ikke. De vil have andre former for personlighedsforstyrrelser og karakterbrister, der gør, at de er ude af stand til at forstå, hvad det gør ved andre mennesker, hvis man slår dem i ansigtet.

- Der var indkaldt ekstra mandskab, så der var tre fængselsbetjente på afdelingen. Men der kunne lige så godt kun have været to. Hvad tænker du om det?

- Det er dybt problematisk. Jeg har selv gået på den pågældende afdeling, hvor vi var fire på arbejde ad gangen. Jeg stoppede i sommeren 2013 efter ti år, og der var det gået ned til tre betjente. Med en normering på to gambler man altså med medarbejdernes sikkerhed.

- Hvis man er to fængselsbetjente, og den ene bliver slået ned og taget ud af kampen, er der kun én tilbage. Så nærmer forholdene sig et værtshusslagsmål med én mod én. Der skal altid være en sådan normering, så de indsatte kan se, at der står så mange, at det ikke giver mening at overfalde nogen - at det ikke kan lade sig gøre.