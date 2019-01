Forhøjet vandstand: Fyn forbereder sig til stormflod og oversvømmelser

Beredskab Fyn og borgere forbereder sig på, at der onsdag ventes stormflod og risiko for oversvømmelser fra Svendborg over Faaborg og Assens op gennem Lillebælt til Middelfart. Men også resten af de fynske kyster får onsdag forhøjet vandstand.

Borgere, beredskab og politi forbereder sig på, at stormflod og risiko for oversvømmelser på årets første hverdag rammer de fynske kyster og Odense Fjord. Allerede nytårsdag var borgere og lokale beredskaber rundt i de fynske kystbyer i færd med at sikre sig mod den forhøjede vandstand, DMI dagen igennem varslede og som ventes at kulminere onsdag. Ifølge DMI er det især strækningen fra Svendborg over Faaborg og Assens op gennem Lillebælt til Middelfart, som kan få forhøjet vandstand på op til 1,6 meter over daglig vande. Også de sydfynske øer vil på samme måde blive ramt af det, der ifølge DMI meget vel kan betragtes som stormflod, mens resten af de fynske kyster og Odense Fjord også vil opleve forhøjet vandstand på op til 1,4 meter over daglig vande. - Den bølge af højvande, som kommer ned gennem Kattegat fra nord, bevæger sig hurtigt ned gennem Storebælt, og så flader den ikke så meget ud, som den plejer. Derfor rammes den nordlige del af Fyn om formiddagen af højvande, og sydpå om eftermiddagen eller om aftenen. Det er atypisk, siger René Cording Nielsen, viceberedskabsdirektør hos Beredskab Fyn. Normalt ses en forhøjet vandstand kun på den ene kyst, og først nogle dage senere på den anden kyst. Sådan er det ikke denne gang, og derfor skal beredskaberne være klar mange steder på én gang. - Nu har vi heldigvis været godt hjulpet af prognoserne, og vi er godt forberedte, fordi vi har været på forkant med at få ressourcerne på plads, siger viceberedskabsdirektøren.

Kerteminde Kommune kører grus ud til områder, der er truet af oversvømmelse. Her i Havnegade. Foto: Michael Bager

Watertubes på plads I Faaborg og Kerteminde uddelte Beredskab Fyn nytårsdag sandsække til borgerne, ligesom der i flere andre kystbyer er blevet lagt såkaldte watertubes på steder, hvor man frygter, at vandet vil skylle ind på land som følge af den forhøjede vandstand. Watertubes er slanger med omkring en meters diameter, som fyldes med vand og derfor vil virke som en barriere for vandmasserne. I Kerteminde kørte kommunen også grus ud til de områder, der er truet af oversvømmelse, og på Facebook har kommunen opfordret borgerne om at få hentet sandsække. Mange steder opfordres borgere, der bor i netop udsatte områder, til selv at sikre deres ejendomme med sandsække, og så har viceberedskabsdirektøren også nogle råd til dem, der bor i kystbyerne. - Hvis man ved, at ens bolig er beliggende i de områder, hvor man kan få problemer, skal man sikre den. Hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger René Colding Nielsen. Bor man på Helnæs bør man forberede sig på, at dæmningen kan blive lukket i eftermiddagstimerne, fordi vandet står ind over vejen.

Kerteminde Kommune kører grus ud til områder, der er truet af oversvømmelse. Her i Havnegade. Foto: Michael Bager

Katastrofeturister Beredskaberne oplever også mange såkaldte katastrofeturister, som ikke kan holde sig væk, når der er storm, oversvømmelser og risiko for stormflod. - Man skal lade være med at færdes på havnearealer, der er oversvømmet. Det er forbundet med livsfare, og katastrofeturisterne skal ikke færdes i vandmasserne. Man kan godt tage ud at kigge på det, men det skal være på afstand, siger han. Ifølge ham ser oversvømmelserne ikke ud til at få helt samme omfang som for præcis et år siden, hvor også de syd- og vestfynske kyststrækninger oplevede oversvømmelser. Allerede nytårsdag vågnede danskernes op til blæsevejr med stormstyrke, og Sund & Bælt advarede om, at lette køretøjer ikke skulle køre over Storebæltsbroen. Alligevel blev broen lukket i næsten to timer nytårsdag sidst på eftermiddagen i begge retninger, fordi en varebil væltede i retning mod Fyn.

Kerteminde Kommune lægger en spærring med sandsække ud i den lave del af Vestergade. Foto: Michael Bager

Kerteminde Kommune lægger en spærring med sandsække ud i den lave del af Vestergade. Foto: Michael Bager

Mogens Printzlau (tv), Benny Lorentzen og Ole Mortisen, fra Kerteminde Kommune lægger en spærring med sandsække ud i den lave del af Vestergade. Foto: Michael Bager