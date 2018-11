Forfatter og kulturildsjæl indstillet til hæderspris

Josefine Ottesen er blevet indstillet til Årets Fynbo 2018 for sit store arbejde for mere kultur på Sydfyn. Læs i artiklen, hvordan du kan indstille din egen kandidat.

Forfatteren Josefine Ottesen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Josefine Ottesen er indstillet for sit "utrættelige arbejde for mere kultur på Sydfyn og for sit køb af og engagement i Svendborg Forsamlingshus, som allerede nu fungerer som et samlingssted og kultursted på tværs af alle aldre".

- Det må siges at være en indsats ud over det sædvanlige, skriver indstiller Betina Birkjær.

Også Morten Skytte, direktør for Odense Aafart, er blevet indstillet til Årets Fynbo 2018.

- Han formår at samle alle generationer under et tag i samme båd. Det er alle mennesker, der gør brug af åen: Unge mennesker på vandcykler, familier på sejltur i det grønne, turister som er med på "Eventyr på Åen" osv. Mange fynboer har en relation til Odense Å - og dermed også Odense Aafart. Han er med til at bevare noget, som en masse mennesker har en relation til, skriver indstiller Simon Skytte Laursen, der er søn af Morten Skytte.

Tidligere er blandt andre manden bag Odense Ser Rødt, Niller Madsen, blevet indstillet til Årets Fynbo - og det samme er revydirektør Lars Arvad, musikeren Ras Bolding og tidligere professor Bent Jensen.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.