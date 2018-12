Forening: Cannabis til danskerne kræver en lang læringsproces

Danskerne har siden 1. januar haft mulighed for at få ordineret eksempelvis cannabisolie mod blandt andet epileptiske anfald. Foto: Morten Pape

Det kommer til at tage tid at få lægerne til at ordinere medicinsk cannabis i større stil end i dag, mener Cannabis Danmark.

Sag: Det kræver flere år, før medicinsk cannabis for alvor vinder indpas som en naturlig del af behandling af patienter med eksempelvis sklerose eller kroniske smerter. Det mener foreningen Cannabis Danmark, der arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelsen af cannabis til medicinsk brug i behandling af patienter. - Det er en lang læringsproces, men det skal nok komme i gang, vurderer sekretariatsleder Rikke Jakobsen. Mange læger i Danmark er påpasselige med at ordinere medicinsk cannabis, som loven har tilladt siden 1. januar. Ifølge Rikke Jakobsen er det også tilfældet i andre lande. - Det vigtigste er, at patienterne kommer til en samtale med lægen, som så kan give en ordentlig forklaring på bekymringen ved cannabis. Ifølge Lægeforeningen mangler der forskning på området. Blandt andre Region Syddanmark har sat gang i et forskningsprojekt, og det er vejen frem, mener Cannabis Danmark.

Bifalder - Vi er helt med på, at der mangler ordentlige kliniske forsøg på området, siger Rikke Jakobsen, som dog fastholder, at medicinsk cannabis er relativt sikkert at benytte på nuværende tidspunkt trods lægernes bekymringer. Foreningen bifalder, at der er åbnet op for ordineringen, selvom flere patienter går forgæves til lægen. Alternativet, det sorte marked, er langt værre og "totalt uholdbart", påpeger Rikke Jakobsen. - Det er usikkert, for ingen aner, hvad der er i cannabissen. På alle mulige måder handler det derfor om, at vi får flere læger til at ordinere det.