Forebyggelse og tryghed: Opsøgende læger og sygeplejesker forhindrer genindlæggelser af ældre

Færre genindlæggelser og mindre utryghed. Det er effekten af et nyt team af læger og sygeplejersker fra OUH, der tre gange om ugen følger op på ældre medicinske patienter, som er udskrevet til et genoptræningscenter i Odense.

Det kan være en voldsom belastning for ældre, svækkede mennesker, der lige har været indlagt, at få tilbagefald og måske endda skulle genindlægges.

Men et udgående team af læger og sygeplejersker fra Geriatrisk Afdeling G på Odense Universitetshospital (OUH), der følger op på primært medicinske patienter, som udskrives, har vist sig at kunne forebygge genindlæggelser og på den måde skåne de ældre og deres pårørende for den usikkerhed og stress, der følger med.

Det viser et flerårigt projekt i samarbejde med rehabiliteringscentret Lysningen i Odense

Centerleder Kristine Kolberg Madsen ser en klar effekt af indsatsen, selv om den endnu ikke kan måles i tal.

- VI har en klar oplevelse af, at det forebygger genindlæggelser, men det er svært at vide, om den enkelte borger var så dårlig, at det havde ført til en genindlægges, hvis ikke de var blevet tilset på den her måde, siger hun.

Det næste bliver dog at forsøge at måle indsatsen, og hun forventer, det vil være relativt let at påvise, at der er en effekt.

Ud over at undgå indlæggelser kan forebyggelsen også medvirke til, at patienterne sparer en tur til ambulant kontrol på hospitalet eller den praktiserende læge. De møder også det samme personale, som lige har behandlet dem på sygehuset og slipper for at blive flyttet rundt. Hvis Lysningens personale eksempelvis oplever, at en patient pludselig er blevet mere forvirret, kan teamet hurtigt tage blodprøver og urinprøver, der kan afgøre, om det er på grund af en infektion eller måske bare et behov for mere væske.

Også ledende overlæge på Geriatrisk Afdeling, Lars-Erik Matzen, oplever, at ordningen har en effekt.

- For afdelingen som helhed genindlægges 18 procent af patienterne inden for 30 dage. Langt de fleste bliver genindlagt, fordi de bliver syge. Vi kan se, at det totale antal af genindlæggelser fra Lysningen er blevet mindre, siger han.