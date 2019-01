"Forbandet svineri": Fusion af boligventelister vækker vrede hos læserne

Mandag kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at fem fynske boligselskaber har slået deres ventelister sammen til stor frustration for en række lejere, der pludselig må se langt efter en af de boliger, de ellers var tæt på at få.

En af dem er 50-årige Anne Knudsen fra Odense, der har været medlem af Odense Andelsboligforening og Højstrup Bolig i 30 år, men stadig er langt fra drømmen om et rækkehus i Løkkemarken, fordi hun nu for anden gang er røget flere hundrede pladser tilbage på ventelisten. Det samme gælder Trine Svenning Nielsen, der også er røget markant ned af ventelisten og ikke regner med at få tildelt en bolig før om ti år.

Både på Fyens.dk og Fyens.dk's facebookside har historien ligeledes vakt vrede blandt mange læsere, som deler Anne Knudsen og Trine Svenning Nielsens frustrationer eller er i samme båd som de to odenseanere.

- Forbandet svineri, skriver Rikke Daniela Sulbæk Nielsen blandt andet efterfulgt af en række vrede smileys (humørikoner, red.).