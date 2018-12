Den hjerneskadede og voldsomt udadreagerende Jonas Høj Jensen har siden 2015 boet bag låste døre på bostedet Vestbo. Nu har Middelfart Kommune valgt at låse døren til lejligheden op. Vurderingen er, at der ikke er lovhjemmel for at fortsætte indespærringen. Det er fuldstændigt uforsvarligt både over for personalet og for Jonas selv, mener den hjerneskadedes mands forældre, der bønfalder kommunen om igen at låse deres 22-årige søn inde.