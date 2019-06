Regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 2,2 millioner kroner til et nyt individuelt træningsforløb for forældre til børn med ADHD.

Forældre til børn med ADHD kan snart deltage i et skræddersyet, individuelt træningsprogram, hvor de lærer nogle teknikker til at få en lettere hverdag.

Det gælder forældre til børn i alderen tre til 11 år med moderat til svær ADHD, og forløbet strækker sig over otte uger, hvor de får en række værktøjer til, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe lige præcis deres barn i hverdagen.

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2019 at afsætte 2,2 millioner kroner om året til et træningstilbud, og anbefalingen er en uddannelsen "The New Forest Parenting Programme (NFPP)", som der er gode erfaringer med i Region Midtjylland.

Formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg Thies Mathiasen (DF) siger i en pressemeddelelse:

- Det er svært at have ADHD, og det er også svært at være forældre til et barn, som ofte kommer i konflikt med omgivelserne, fordi deres sygdom gør, at de er hyperaktive, uopmærksomme og impulsive. Derfor er jeg virkelig godt tilfreds med, at regionsrådet har prioriteret, at disse familier skal have endnu mere hjælp, så de kan få en bedre hverdag med højere trivsel og færre konflikter.