Forældre kalder til demonstration: Pædagogerne har råbt op i mange år. Nu er det vores tur.

Lørdag den 6. april går tusindvis af forældre på gaden over hele landet i et opråb om bedre forhold i daginstitutionerne. - Pædagogerne har råbt op i mange år. Nu er det vores tur, siger en af initiativtagerne på Fyn.

"Hvor er der en voksen?" har på tre uger fået 26.000 medlemmer på den offentlige Facebook-gruppe "Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner". Her findes alt fra delinger af hashtagget #HvorErDerEnVoksen til rådgivning om, hvordan man bedst hænger sedler om demonstrationerne op i institutionerne, uden de bliver fjernet af ledelsen.

- Vores krav er, at det bliver taget op til diskussion i Folketinget og ikke bare affejet som noget, der ikke er vigtigt. Det er ekstremt vigtigt. Pædagogerne har råbt op i mange år. Nu er det vores tur, lyder det fra Sophie Mogensen, der er talsperson for forældreopråbet i Jylland og på Fyn.

Hvor er der en voksen? Det spørgsmål stiller tusindvis af danske forældre på lørdag til politikerne. De vil have en minimumsnormering i vuggestuerne og børnehaverne.

Der er for lidt tid og for få hænder i dagtilbuddene. Det er hovedtemaet fra et forældreopråb, der nu har organiseret demonstrationer i 56 danske byer lørdag den 6. april. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Pædagogerne har ikke tid

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var dels DR's dokumentar "Hvem passer vores børn", dels at forslaget om minimumsnormering blev stemt ned, fortæller Sophie Mogensen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at institutionerne gør et fantastisk stykke arbejde takket være det pædagogiske personale. Vi ved godt, hvad problemet er - at personalet ikke har tid til børnene. Det er nødvendigt med langt flere midler.

- Men hvis der skal tilføres flere penge til børneområdet, skal de jo tages et sted fra - maser I jer ikke foran i køen?

- Der er ingen tvivl om, at der er mange områder, der har brug for penge. Og vi vil ikke tage penge fra udsatte områder, men vi er et rigtigt rigt Danmark, og områder som børn og unge, ældre og sundhed er bare rigtigt vigtige områder, lyder det fra Sophie Mogensen.