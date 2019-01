Forældre efter ministers afvisning af låste døre: - Kom selv og se, hvor skadet vores søn er

Jonas' adfærd

Den 20. marts 2018 ansøgte Vestbo om forhåndsgodkendelse af tilbageholdelsen af Jonas Høj Jensen i sin bolig.I ansøgningen stod der, at "borgeren evner (...) på ingen måde at klare sig på egen hånd uden for bo- og dagtilbud," og at der er "meget stor risiko for, at han udsætter sit liv for fare, hvis han færdes frit."



Dertil uddybes, at man ikke kan "skærme borgeren med fysisk støtte, og ligeledes er det ikke muligt ad pædagogisk vej at sikre, at han ikke kommer til skade."



Endelig påpeges det, at "borgeren (ofte) får en stærkt udadreagerende adfærd, når han stresses og frustreres af for eksempel manglende forudsigelighed og struktur, som det vil være tilfældet uden for en skærmet og afgrænset ramme. Herved er der også begrundet risiko for personskade i omgivelserne."



Middelfart Kommune har afvist forhåndsgodkendelsen med henvisning til, at der ikke er lovhjemmel til fortsat at tilbageholde Jonas Høj Jensen i sin bolig.