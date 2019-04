Forældre demonstrerede i foråret: Kræver flere voksne til at passe deres børn

Over 500 forældre var tilmeldt, og over dobbelt så mange havde vist interesse for at tilbringe en forårsdag i Munke Mose i Odense, hvor en ud af fire fynske demonstrationer for minimumsnormeringer og bedre omsorg i landets daginstitutioner fandt sted.

- Der var vi nogle forældre, der var ret vrede, og det havde jo en effekt. Så det viser, at vi sammen kan have stor indflydelse, mener Thomas Graven.

- Over 500 har på Facebook tilkendegivet, at de deltager, og yderligere 1300 er interesserede i begivenheden. Det er rigtig mange mennesker, konstaterede arrangør og vært Thomas Graven lige inden start klokken 13.

Arrangøren forventede op mod 1000 deltagere, da forældre i Odense - som en ud af fire fynske byer - lørdag afholdt demonstration for bedre normeringer i daginstitutionerne og bedre omsorg for deres børn.

Arrangør og vær Thomas Graven indledte talerne, hvor de første var opråb fra blandt andet to forældre. Herefter talte den fynske formand for pædagogernes fagforening, BUPL, Rikke Hunsdahl. Herefter tog politikerne over med leder af Radikale Venstre, Morten Østergaard, i front. Øvrige politiske talere var: Line Mørk (SF) Mette Rahbek (ALT) Pernille Bendixen (DF) Victoria Velásquez (EL) Peter Rahbæk Juel (S) Dagen sluttede med åben mikrofon og spørgsmål til politikerne.

Christa Løvendal håber, landets forældre står sammen om at få presset politikerne til at lave minimumsnormeringer. Hun ser gerne, at pengene til flere pædagoger findes ved besparelser på bureaukratiet. Foto: Tore Bønke Jeppesen

Utrygt

30-årige Morten Mønster fra Odense var med som far til to små drenge, men er til daglig selv pædagog i en vuggestue. Han oplever derfor problemet både som far og i sit arbejde.

- Som forælder er det utrygt at tvivle på, om der nu er nogen til at tage sig af mine børn, og som pædagog er jeg nervøs for, om vi nu er nok til at tage os af de andres børn. Man kan sige, at jeg nu er nået til en trist accept af, at det ikke kan lade sig gøre. Måske er det værre som forælder, fordi jeg ved fra mit arbejde, hvordan vilkårene er, fortalte han.

Han pegede på, at minimumsnormeringer vil være en fornuftig start på at løse problemet.

Morten Mønster kan som pædagog selv mærke manglen på voksne ved, at børnene søger de voksne mere og reagerer voldsommere for at få vores opmærksomhed.

- Er der nok voksne søger de os ikke lige så meget. Så det bedste tegn er faktisk pædagoger, der ikke har meget at lave, for det viser, at der er tryghed og overskud.

Han var med i demonstrationen, fordi han mener, der er brug for en ændring.

- Og jo flere, vi er, jo bedre lytter politikerne. Det bliver afgørende for min stemme til folketingsvalget, sagde han.