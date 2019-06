Folketingsmedlem raser over, at SDU skal drives efter FN's verdensmål

Folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance raser over SDU's beslutning om at efterleve FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Et af mange kritikpunkter er, at det vil koste en "formue". SDU-bestyrelsesformand Niels Thorborg har dog slået fast, at universitetet ikke vil få ekstra penge til at eftersætte sin vision. Foto: Scanpix

Liberal Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl mener, at ledelsen på Syddansk Universitet er ved at smadre det værdigrundlag, som den vestlige verden bygger på. Årsag: Beslutningen om at drive universitet efter FN's 17 mål om bæredygtig udvikling.

Folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance var ude med en meget kras kritik af sit partis ledelse efter den voldsomme vælgerlussing ved valget den 5. juni. Ledelsen blev blandt meget andet beskyldt for at kvæle intern kritik og for at bedrive nepotisme. Nu taler Henrik Dahl atter med de helt store bogstaver i den offentlige debat. Denne gang er det ledelsen på Syddansk Universitet, der står for skud. Kort efter at universitetets rektor Henrik Dam og bestyrelsesformand Niels Thorborg søndag havde meddelt, at universitet fremover skal drives efter FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, gav Henrik Dahl sig til kende med et harmdirrende indlæg på sin Facebook-profil: - SDU's beslutning fylder mig med harme. Det er sådan noget, der smadrer de sunde tanker bag velfærdsstaten. Og tillige smadrer det værdigrundlag, den vestlige verden bygger på. Jeg kan simpelthen ikke udtrykke mit mishag tilstrækkeligt voldsomt. Men det er stort. Det kan jeg forsikre for, skriver Henrik Dahl blandt andet. Henrik Dahl mener, at SDU påtager sig en politisk rolle ved at ville efterleve FN's 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. Mål, hvor der blandt andet skal arbejdes for ligestilling mellem kønnene, kvalitetsuddannelse, mindre ulighed, afskaffelse af fattigdom og klimaindsats. - Universiteter skal ikke have politiske dagsordener. De skal have universitære dagsordener: Fungere som stærke institutioner, der kan værne og fremme den frie og kritiske tanke. Fremme oplysningsprojektet. Fremme den kritiske rationalitet, skriver Henrik Dahl.

Et angreb på værdierne Morten Kofod Hansen, formand for Syddanske Studerende, udtrykte ved offentliggørelsen af beslutningen sympati for beslutningen. Han sagde blandt andet følgende: - Jeg synes, at det er en rigtig god tanke, at vi får integreret de eksisterende verdensmål i vores undervisning. Det må naturligvis ikke gå ud over kvaliteten af undervisningen, men det får vi heldigvis mulighed for selv at være med til at sikre. Henrik Dahl derimod ser både beslutningen som dårlig for studerende og ansatte: - At omdanne et universitet til en politisk-pseudoreligiøs forkyndelsesfabrik, er derfor det største forræderi imod den vestlige tanke og vestlige værdier, man kan forestille sig, skriver han blandt andet og fortsætter: - Hvad nu, hvis en forsker finder ud af, at FN's verdensmål i den form, SDU's bestyrelse opfatter dem, er bullshit? - Vil hun eller han så blive kaldt til tjenstlig samtale af magthaverne (altså bestyrelsen)? Hvis det sker, har SDU totalt kompromitteret sig selv.

Forudser ekstraregning Henrik Dahl mener altså, at hverken studerende, ansatte eller det akademiske miljø har noget som helt at vinde ved beslutningen. Han udpeger helt andre vindere: - Det er en metode for en herskende klasse af projektmagere og speedsnakkere og bullshittere og power point-jonglører til at berige sig selv. På bekostning af universiteternes kerneformål og på bekostning af almindelige, hårdtarbejdende mennesker, der nu må stå endnu tidligere op og betale endnu mere i skat til projektmagere og speedsnakkere og bullshittere og power point-jonglører. I Henrik Dahls optik vil det komme til at koste formuer at få SDU vil at efterleve FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Men her har Henrik Dahl fået øje på en ekstraregning, som ikke lader til at være til stede. SDU's bestyrelsesformand Niels Thorborg har tidligere forklaret følgende: - Vi rummer det inden for vores bestående budget på tre milliarder kroner. Vi kommer ikke og beder politikerne om flere penge.