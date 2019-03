Folketingskandidat: Rektor overreagerer

Tidligere DSU-formand og folketingskandidat for Socialdemokratiet, Alexander Grandt Petersen, er ærgerlig over at han onsdag morgen blev vist bort området omkring Sct. Knuds Gymnasium.

Alexander Grandt Petersen, der er tidligere DSU-formand og folketingskandidat for Socialdemokratiet i Odense, er ikke enig med rektor for Sct. Knuds Gymnasium, Susan Mose, i, at hun sikrer den demokratiske dannelse hos gymnasieeleverne ved at sætte særlige spilleregler op for, hvordan der må agiteres politisk på gymnasiets område.

Tidligt onsdag morgen blev han og et par andre socialdemokrater bortvist fra cykelskurene ved gymnasiet, fordi de delte valgmateriale ud til eleverne.

- Jeg kan godt forstå, at man skal melde sig, hvis man vil ind på gymnasiet, men jeg kendte ikke reglen om, at man heller ikke måtte stå uden for, siger Alexander Grandt Pedersen, der mener, at rektoren overreagerer med bortvisningen.

- Jeg forstår ikke, hvad rektoren er så bange for. Jeg synes ikke, hun skal være herrer over demokratiets spilleregler. Jeg er ny folketingskandidat, og jeg har ikke et stort kampagnebudget. Det jeg kan er at gå ud og møde folk face to face og snakke med dem, og det var så det, jeg forsøgte, siger Alexander Grandt Petersen.

Han er dog enig med Susan Mose i, at folk kan blive trætte af politik:

- Mange er allerede trætte af politik, men det laver man ikke om på ved at gemme politikerne væk. Det kan vi kun lave om på ved at have en dialog, siger han.