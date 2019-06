Folketinget glippede: Nye Borgerlige-kandidat sætter politikken på pause

Klaus Kroll, der stillede op for Nye Borgerlige til folketingsvalget, har valgt at trække sig fra politik i en periode. Nu skal han i stedet fokusere på sit firma.

Klaus Kroll har ikke besluttet sig for, hvor lang tid han vil holde pause fra politikken, men som han selv siger, så bliver det en lang pause.

Det lykkedes ikke den fynske kandidat fra Nye Borgerlige, Klaus Kroll, at få en plads i Folketinget ved onsdagens folketingsvalg. Det har nu fået ham til at sætte politikken på pause for en stund. Efter den fire uger lange valgkamp har Klaus Kroll indset, at han har brug for en længere pause fra politik.

Fokus på firmaet

Det er med øjeblikkelig virkning, at han har valgt at trække sig fra politik, da det ifølge ham selv var et passende tidspunkt.

- Jeg havde ikke overvejet at trække mig inden valgkampen. Men jeg kom ikke ind, så derfor virker det som et meget passende tidspunkt at trække sig på, når alt omkring valget er overstået.

I tiden under valgkampen har Klaus Kroll udelukkende fokuseret på politik, hvilket også betyder, at der ikke har været meget tid til overs til hans virksomhed, der producerer biomasse til nordeuropæiske kraftvarmeværker. Det skal der nu laves om på.

- Jeg har rigtig mange mails, der ligger og venter på mig, så nu skal jeg koncentrere mig om mit firma igen.