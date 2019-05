Folkeskolelærer følger ekstra med i dag: EU-valget kan sende Line tættere på Folketinget

EU-valget kan sende 47-årige Line Mørk et stort skridt nærmere Folketinget. - Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke følger det tæt, siger den odenseanske folkeskolelærer, der ikke mindst brænder for børn- og ungeområdet.

Søndagens valg til Europa-Parlamentet er ikke kun vigtigt for de mange politikere, der står på stemmesedlen.

Det kan i høj grad også være livsvigtigt for 47-årige Line Mørk, som stiller op for SF til folketingsvalget grundlovsdag. På stemmesedlen til folketingsvalget står hun nemlig lige efter partifællen Karsten Hønge, som i nogle prognoser står til at blive valgt ind i Europa-Parlamentet sammen med Margrete Auken.

- Vi ser jo også meningsmålinger, som giver SF to mandater på Fyn. Jeg har en oplevelse af, at der virkelig sker noget, og at mine muligheder for at komme i Folketinget rent faktisk er reelle. Da jeg stillede op, havde jeg jo forestillet mig, at jeg kunne blive vikar for vikaren fra helvede (Karsten Hønges tilnavn, red.). Det vil være fantastisk i sig selv, fordi der helt sikkert vil komme perioder, hvor Karsten skal ud af byen, så der ville blive behov for mig. Men det er selvfølgelig noget helt andet, hvis jeg får mulighed for at få direkte indflydelse som medlem af Folketinget, siger Line Mørk, der har været aktiv i partiet siden 1998.

Indtil kommunalvalget i 2013 var hun mest aktiv bag linjerne, men i en ur-afstemning blandt SF's medlemmer blev hun pludselig valgt ind som nummer to på listen og sad derefter fire år i byrådet sammen med Brian Dybro. Ved samme valg gik SF fra seks til to mandater, og endnu værre gik det fire år senere, da Line Mørk mistede sin plads i byrådet, da SF kun fik valgt Brian Dybro ind.

Men nu ser det altså ud til, at den engagerede folkeskolelærer har mulighed for at sikre sig en plads i Folketinget.

- Når jeg vælger at stille op til Folketinget, har jeg selvfølgelig en tro på, at det kan lykkes, men det er da kommet noget tættere på, end jeg havde forventet. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Line Mørk og fortsætter:

- Vi mener selvfølgelig, at vi har nogle gode budskaber, som vil gavne mange, så det er fedt at opleve, at folk lytter til os.