Folkemødet er slut - folkemødet kommer igen

- Det har været en god dag. Vi har haft et program, der har favnet bredt, og lige op til det sidste har vi kunnet føje nye ting til, siger Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende, efter den syvende udgave af Det fynske folkemøde var slut lørdag eftermiddag.

Det var en udsat slutning i forhold til det oprindelige program, for i 11. time lykkedes det at få Det Konservative Folkepartis leder, Søren Pape Poulsen, til at deltage i et live-interview med Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, om den aktuelle situation i blå blok efter valget og formandsuroen i Venstre.

Dermed fik den konservative leder de sidste ord på et af folkemødets bedst besøgte arrangementer, hvor flere hundrede gæster, siddende og stående i Fyens Stiftstidendes Medielab, blandt andet hørte Søren Pape Poulsen fortælle, at han var gået som partileder, hvis ikke valgresultatet fra 2015 var blevet forbedret ved valget i juni. Det blev det som bekendt med en fordobling fra 6 til 12 mandater.

Forinden havde gæsterne ved årets folkemøde med omhu måttet pinde de arrangementer ud, som de helst ville deltage i. Der var nemlig konstant debatter og live-interviews i gang i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense.

- Det vil der også være næste år og formentlig samme dag, altså den første lørdag i september, siger chefredaktør Poul Kjærgaard.