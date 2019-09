Folkemøde for 7. gang: Derfor åbner avisen dørene for læserne

Chefredaktør Poul Kjærgaard, Fyens Stiftstidende, forklarer om baggrunden for Det Fynske Folkemøde, der afholdes for 7. gang.

Hvorfor holder Fyens Stiftstidende Det Fynske Folkemøde?

- Det gør vi, fordi Fyens Stiftstidende er et åbent hus og et socialt medie, hvor vi nu i flere år har oplevet værdien af at mødes med hinanden i virkeligheden.

Hvad er succeskriteriet for et godt folkemøde?

- At mediehuset lørdag summer af liv på alle etager og vi alle går hjem med ny viden eller inspiration til at få mere ud af livet.

Hvad lægges der vægt på, når programmet sammensættes?

- Vi forsøger at sammensætte fire timer, der favner bredt og fænger hos flest muligt. Folkemødet skal både tale til hovedet og til maven.

Et af de faste elementer er Bland dig Prisen, som avisen gør meget ud af hvert år. Hvorfor er det så vigtigt et element?

- Fordi et sundt fællesskab får næring af mennesker, der har lysten, modet og evnerne til at blande sig. Prisen er Fyens Stiftstidendes årlige anledning til at sige tak til alle, der blander sig konstruktivt for at skabe forandringer.

Der er ikke så mange politikere med på folkemødet i år som andre år. Hvordan kan det være?

- Politikere er centrale for samfundets udvikling. Derfor fylder de folkevalgte også i år godt på programmet. Men Fyn og fremtiden formes også af mange andre gode kræfter: Erhvervsfolk, forskere, gymnasieelever, eventyrere, kunstnere og andre såkaldt "almindelige mennesker". Den type inspirerende meningsdannere vil vi gerne give bedre plads på Det Fynske Folkemøde.

Hvilke tre programpunkter vil du anbefale, at man absolut ikke må gå glip af?

- Den er svær! Folkemødet er nemlig fyldt med programpunkter, der frister min nysgerrighed. Men når du tvinger mig til at vælge, vil jeg fremhæve: Danmark i en ny verdensorden, Jim Lyngvild på kant med janteloven og uddelingen af Bland dig Prisen. Og så vil det være dumt at snyde sig selv for alle de lokalt producerede lækkerier, som man kan købe på folkemødet.