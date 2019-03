Folk på gaden i tvivl: Kender ikke regler for peberspray

Amy Jepsen har selv overvejet for selvforsvaret skyld at anskaffe sig en peberspray. Foto: Michael Bager

Det er uklart, hvor det er tilladt at købe en peberspray. Det viste en lille rundspørge, avisen foretog ved Banegårdscenteret i Odense

Siden årsskiftet har det være lovligt at købe en peberspray og have den i sit hjem, hvis man er 18 år eller derover. Men der er flere faldgruber omkring lovgivningen. Eksempelvis må den ikke købes i udlandet eller over en udenlandsk netside. En lille rundspørge ved Banegårdscentret i Odense afslørede, at mange ikke kender reglerne til bunds.

Lone Frederiksen vil ikke have en peberspray. Hun synes, det er farligt, at alle kan skaffe sig en peberspray. Foto: Michael Bager

1. Amy Jepsen, 30 år og fra Odense Har du overvejet at købe en peberspray? - Jeg kunne godt finde på det nu, hvor det er lovligt. Det er en bedre måde at forsvare sig på end tage en kniv i skuffen. Hvordan vil du købe den? - Jeg tror, at jeg vil kigge på nettet. Det er faktisk kun lovligt at købe den i en autoriseret, dansk butik eller dansk hjemmeside. Hvad tænker du om det? - Jeg vidste det ikke, men kunne godt forestille mig det. Det kommer ikke helt vildt bag på mig. Det er vel fair nok.

Sebastian Lund føler selv, at han er godt inde i reglerne om peberspray-lovgivningen, men han vidste ikke, at man ikke må købe dem over udenlandske hjemmesider. Foto: Michael Bager

2. Lone Frederiksen fra Odense Har du overvejet at købe en peberspray? - Nej. Jeg bryder mig ikke om, at alle kan rende rundt med dem. Det er faktisk kun lovligt at købe den i en autoriseret, dansk butik eller dansk hjemmeside. Hvad tænker du om det? - Jeg vidste godt, at man ikke må købe dem i udlandet. Og det synes jeg, er helt i orden.

3. Sebastian Lund, 20 år og fra Odense Har du overvejet at købe en peberspray? - Jeg kan godt forstå, at nogle piger anskaffer sig dem som selvforsvar. De vil hellere betale en bøde for at gå rundt med en peberspray på et offentligt sted end blive udsat for overgreb uden mulighed for selvforsvar. Hvordan ville du købe den, hvis du skulle anskaffe dig en? - Jeg ville søge på Google og se på, hvilke der er bedst og billigst. Jeg ville indhente erfaringer fra andre, der har købt en. Det er faktisk kun lovligt at købe den i en autoriseret, dansk butik eller dansk hjemmeside. Hvad tænker du om det? - Det skulle ikke undre mig. Men jeg vidste det ikke.