Første symbolske spadestik: Flertal tegner sig bag forundersøgelse af Als-Fyn bro

Et bredt udsnit af partier på tværs af midten bakker op om en forundersøgelse af Als-Fyn broen. Det sker, efter at finansminister Kristian Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fredag besøgte Als for at tage et symbolsk første spadestik og tilkendegive, at Venstre kæmper for den centrale undersøgelse, der skal danne grundlag for broens fremtid.