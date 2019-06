Første resultat: Hønge hitter i Middelfartkredsen

For SF's politiske ordfører Karsten Hønge er det første kredsresultat fra Fyn godt nyt. Han er den af SF-kandidaterne, der har opnået flest personlige stemmer i Middelfart-kredsen. Men det er dog værd at lægge mærke til, at han ikke er så suveræn, som man kunne have forventet. I kredsen, der dækker Middelfart og Nordfynsk kommuner, har han fået 472 personlige stemmer. Nummer to på listen, folkeskolelærer Line Mørk fra Odense, har fået 299 stemmer og byrådsmedlem i Nordfyns Kommunalbestyrelse, Anders Funck Engelstad har opnået tredjeflest stemmer (270).

Karsten Hønge er for alvor kommet i søgelyset, fordi han valgte at tilsidesætte de knap 20.000, der stemte på ham til Europa-Parlamentsvalget. Det var nok til en plads i parlamentet, men den har han takket ned til.