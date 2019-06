I den hårde radikale kamp om det ene fynske mandat har Camilla Hersom vundet første stik, men hun må have panderynker. I Middelfartkredsen, hvor hun er opstillet og har ført valgkamp fra sit sommerhus i Båring Vig, har hun fået 580 personlige stemmer. Men hendes hårdeste konkurrent Rasmus Helveg har fået 379 stemmer. Det skal dog bemærkes, at Helveg-navnet også er meget anerkendt i kredsen, hvor Rasmus Helvegs far, Niels Helveg, har været opstillet i mange år.