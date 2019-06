Først fest hjemme, så fest på Børsen for Mai Mercado

Allerede efter den første exitpoll var der lige så meget sejrs-lys i øjnene hos De konservative som fra lysekronerne i den gamle bygning Børsen på Slotsholmen et stenkast fra Christiansborg.

Her mellem eksempler på den fineste nederlandske renæssance i den gamle bygning fra 1620'erne havde De konservative henlagt valgfesten, og alle ventede på nogle af partiets nøglepartier.

Men én af dem, familie- og socialminister Mai Mercado, sad hjemme i privaten omgivet af familie, gode venner og partifæller, som i valgkampens 29 dage har hjulpet hende igennem.

For første halvdel af valgaftenen var for hende dedikeret til netop sin familie, hun nærmest ikke har set under valgkampen, og først ved 22-tiden blev hun kørt til dørs og gik de sidste skridt op gennem den nærmest espalier-agtige hob af glade konservative, som nød det, der midt på aftenen lignede en markant fremgang for partiet.

- Jeg har kun sovet hjemme tre gange under valgkampagnen, så min familie trængte til at se mig, indrømmer den 38-årige minister, fynbo, tidligere byrådsmedlem i Odense, og mor til to.

Det var også under de store lysekroner, hun senere på aftenen gik på scenen for at takke for en kæmpe indsats fra sine partikolleger på blandt andet Fyn.