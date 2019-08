Fodboldtræning er effektivt for kvinder med prædiabetes

Fodboldtræning har vist sig at have en ekstremt positiv effekt på især kvinder med begyndende diabetes 2. Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet og Færøernes Universitet.

Det er i dag velkendt, at fysisk træning er en hjørnesten i den ikke-medicinske forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme såsom forhøjet blodtryk, type 2 diabetes og knogleskørhed. Et nyt studie fra Syddansk Universitet og Færøernes Universitet har netop vist, at motionsfodbold er en overraskende effektiv træningsform for 55-70-årige kvinder med prædiabetes. Prædiabetes er et forstadie til type 2 diabetes, men kan helbredes og forebygges med sund livsstil. Fodbold har vist sig at have markante positive effekter på en række markører for hjertekredsløbssundhed - også for kvinder, der ikke tidligere har spillet fodbold. - Mere end 15 års forskning dokumenterer, at motionsfodbold er en effektiv hybridtræning med store samtidige effekter på hjertekredsløbssundhed, metabolsk sundhed og muskelskeletsundhed, forklarer professor i Sport og Sundhed Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

Markante forbedringer I et nyt studie anført af SDU-professorerne Magni Mohr og Peter Krustrup blev effekterne af 16 ugers motionsfodbold på hjertekredsløbssundhed for 55-70-årige kvinder med prædiabetes sammenlignet med effekterne for en tilsvarende gruppe af mænd. Studiet blev gennemført på Færøerne med i alt 50 deltagere, 25 kvinder og 25 mænd, med en gennemsnitsalder på 60 år, fra en færøsk kohorte med prædiabetikere. For begge køn blev effekterne af kostvejledning alene (kontrolgruppe) sammenligning med kostvejledning plus motionsfodbold i to gange en time om ugen i 16 uger (interventionsgruppe). Resultaterne af studiet er netop publiceret i det anerkendte arbejdsfysiologiske tidsskrift European Journal of Applied Physiology. - Vores studie viser, at motionsfodbold er en alletiders træningsform for patienter - også for 55-70-årige kvinder med prædiabetes. Kvinderne i fodboldgruppen oplevede en klinisk relevant forbedring i deres hjertekredsløbssundhed på bare 16 uger, med markante fremgange i både kondital, blodtryk, fedtprocent og kolesterol, fortæller professor Peter Krustrup.

Særligt godt for kvinder Typisk viser forskningen, at effekter på fysisk form og sundhed er noget mindre for kvinder end for mænd, når træningsprogrammer med en given træningsfrekvens og -hyppighed, specielt når det gælder effekter på blodtryk og fedtmasse. Det var imidlertid ikke tilfældet i det nærværende studie, forklarer professor Magni Mohr. - Det er meget interessant, at både træningsintensiteten og træningseffekterne ved motionsfodbold var lige så store for kvinderne som for mændene, og effekterne på konditallet var endda større for kvinderne. Det viser tydeligt, at midaldrende og ældre kvinder med prædiabetes kan have lige så stor gavn af at træne fodbold som mændene, selv de kvinder der aldrig har spillet fodbold før, siger han. Studiet har modtaget økonomisk støtte fra Det færøske Forskningsråd, Det færøske Fodboldforbund, og Diabetesforeningen på Færøerne. Forsøgsdeltagerne er rekrutteret fra en diabeteskohorte hos Afdeling for Arbejdsmedicin og Folkesundhed ved det nationale færøske hospitalssystem.