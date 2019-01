Flertal vil tvinge regeringen: Ny jernbane over Vestfyn kommer i folketingssalen

Efter flere års tovtrækkerier bliver regeringen nu konfronteret direkte med det politiske flertal, som vil have anlagt en ny jernbane over Vestfyn. Oppositionen og Dansk Folkeparti kræver, at regeringen fremlægger en anlægslov og sætter penge til side til projektet.

- Det er mig bekendt uset og i øvrigt helt uhørt, at en regering gentagne gange ignorerer et politisk flertal. Den logiske konsekvens er, at vi som flertal selv stiller forslaget, som vi gør nu, siger Rasmus Prehn.

Transportordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, mener, at det går imod demokratiets spilleregler og magtens tredeling, hvor flertallet i Folketinget bestemmer, mens regeringen udøver.

"Folketinget pålægger regeringen at fremsætte en anlægslov for en ny jernbane over Vestfyn (nordlig linjeføring) samt indbudgettere anlægget af den nye jernbane på finansloven", lyder det i forslaget, der samtidig stiller krav om, at regeringen skal fremsætte anlægsloven inden den 31. marts 2019.

Kredsen, der består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, har helt konkret stillet et beslutningsforslag, som vil bringe planerne for den vestfynske jernbane et skridt nærmere en realisering.

Det vil dog efter al sandsynlighed bliver resultatet, efter at forligskredsen bag Togfonden nu sætter trumf på sit flertal og tvinger regeringen til at tage det næste skridt på vejen mod en ny jernbane over Vestfyn fra Kauslunde til Blommenslyst.

Det er bestemt ikke hver dag, at en siddende regeringen har et flertal imod sig og bliver pålagt at sætte store infrastrukturprojekter i gang, som de ikke er enige i.

Penge eller ej

Dansk Folkeparti har også kritiseret regeringen for ikke at respektere flertallet bag Togfonden. De har dog ikke villet bruge politisk kapital på et krav om at få projekterne med på finansloven og stemte desuden nej, da Socialdemokratiet kort før jul stillede et ændringsforslag til finansloven, der ville have sikret penge til den vestfynske jernbane og andre togprojekter fra 2020 og frem.

Transportordfører Kim Christiansen (DF) peger på, at han flere gange har opfordret regeringen til at fremsætte en anlægslov for projektet på Vestfyn.

- Når regeringen nu ikke vil gøre det af egen fri vilje, må vi gøre det for dem. Så må vi vise dem, at der altså er et flertal for det her, siger han.

Hos Venstre mener man dog stadig, at finansieringen mangler. Og den skal ifølge transportordfører Kristian Pihl Lorentzen gerne på plads, før man kan lave en anlægslov.

- Jeg synes da, at det er fint, at vi kan få en debat om det her i folketingssalen. Men man kan ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Man kan ikke lave en anlægslov, før man har pengene i hånden, siger Kristian Pihl Lorentzen, der ikke vil anerkende, at regeringen har modarbejdet planerne i Togfonden.

- Det er velkendt, at der har været en udfordring med råderummet, og at vi hellere ser, at man bruger pengene på at udbygge den fynske motorvej. Men vi noterer os da, at der er et politisk flertal, som vi må bøje os for, siger han.

Rasmus Prehn peger på, at pengene til projekterne i fase et af Togfonden, som den vestfynske jernbane er en del af, er fundet. Han mener ikke, at der er noget, der burde forhindre, at man kan lave en anlægslov nu.

- Det er sort snak fra Kristian Pihl Lorentzen. Vi har anvist pengene og har endda fundet de ekstra penge, som det koster at lave den nordlige linjeføring, siger han.