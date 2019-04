Fyn: Politiet på Fyn har siden weekenden jævnligt haft brug for alkometer og især narkometer. I perioden fra fredag eftermiddag til lidt efter midnat natten til onsdag har politiet sigtet i alt 22 personer for at køre bil eller knallert i påvirket tilstand. Det fremgår af politiets døgnrapporter.

I flere af sagerne er den påvirkede fører blevet sigtet efter at have forårsaget et færdselsuheld. Fredag klokken 17.51 var tre biler involveret i et sammenstød på Hjallesevej i Odense, da en spirituspåvirket bilist ramte en bil, som holdt stille for en tredje bil, der skulle svinge til venstre.

Lørdag aften gik det galt på Assensvej syd for Bogense, hvor en mandlig bilist ud for Middelfartvej mistede herredømmet over sin bil og endte i grøften - efter han havde ramt et vejskilt. Han blev alkometertestet til en promille på 1,42.

Lidt efter klokken seks søndag morgen demonstrerede en mand i Odense, hvorfor alkohol og bilkørsel er en dårlig kombination, da han på Læssøegade mistede herredømmet over sin bil. Den skred ud og ramte både en postkasse, en hæk, et el-skab og et hegn, før manden fik standset bilen. Han blev alkometertestet til en promille på 0,84.

Så galt nåede det ikke at gå for en 43-årig mand fra Faaborg-Midtfyn, som sent lørdag aften blev standset i sin bil i Kirkegade i Rudkøbing. Det var ikke politiet, men en anmelder, som vurderede, at manden bag rattet var spirituspåvirket - og det lykkedes anmelderen at standse bilen og tage nøglerne fra føreren, hvorefter politiet blev tilkaldt. Anmelderens vurdering viste sig at være rigtig - føreren af bilen blev alkometertestet til en promille på 1,3.