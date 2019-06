Odense: Flere Intercity-toge fra Odense mod København H er aflyst lørdag formiddag. Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Det skyldes, at en køreledning er revet ned mellem Ringsted og Slagelse.

- Banedanmark er i fuld gang med at reparere køreledningen og forventer at være færdige omkring kl. 11, lyder det på hjemmesiden.

DSB råder de rejsende til at slå op i Rejseplanen for at se, hvordan de kommer frem til deres destination.